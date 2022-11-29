Известно о том, что россияне планируют снести еще около одной тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады.

Российские оккупанты начали удалять на картах "Яндекс" дома, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.

"Россияне начали удалять дома на картах. Российские военные уничтожили дом в Мариуполе на улице Азовстальській, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности — его удалили, он перестал существовать. Там больше не пробежит босиком малыш и ни одна хозяйка не испечет яблочный пирог", - сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, известно о том, что россияне планируют снести еще около одной тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады.

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Он подчеркнул, что для того, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок, они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя в хлам, который впоследствии выбросят.

"Люди из более 50 тысяч квартир потеряли крышу над головой, сейчас они готовят еду прямо на улице. Впереди зима, а они получают лишь обещания, что все восстановят. Практика же показывает совсем другое. Вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в городе свидетельствует лишь об одном — Россия не несет за собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не помогает, а забирает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отобрать ее. Мариуполь – город, где РФ нарушила все нормы гуманитарного права. И даже стирание домов с карт не поможет виновным избежать наказания за содеянное", - подчеркнул Лубинец.

Война в Украине: ситуация в Мариуполе

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля город Мариуполь на Донетчине еще долгое время удерживали украинские военные. Будучи не в состоянии захватить город наземными войсками русские активно применяли авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. После таких действий российских террористов в городе не осталось практически ни одного неповрежденного дома.

Мариуполь оказался в полной оккупации лишь после того, как украинские воины вышли с территории завода "Азовсталь" - последнего очага сопротивления российскому агрессору. Кроме военных, в подвалах завода прятались и мирные жители, которые нашли там убежище от российских обстрелов.

Ранее УНИАН писал, что в оккупированном Мариуполе армия РФ начала сносить здания в историческом центре города для того, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

Известно, что для горожан без жилья рашисты строят бетонные квартиры со щелями и без отопления.

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