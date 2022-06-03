Если до 1 июля не появятся владельцы, машины грозятся забрать. Таким образом оккупанты среди прочего заманивают эвакуированных людей обратно в город.

В Мариуполе оккупанты собираются присвоить оставленные автомобили украинцев.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео с территории, где собраны такие машины. Авто обозначены номерами и буквами Z.

"Мариуполь. Кладбище затерянных автомобилей. Оккупанты сообщают, что если до 1 июля не появятся владельцы - автомобили будут национализированы. В то же время резко появились "решалы" под брендом "Zволонтеры", которые за деньги эвакуируют машины из города. Типичный win-win от оккупантов. Или приедут владельцы из Украины и будет мобилизационно-рабочий резерв. Или пополнится парк автомобилей армии так называемой "ДНР". Или заработают деньги люди, приближенные к донецкой оккупационной власти. Единственный кто в минусе - мариупольцы", - написал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

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