Маломуж говорит, что РФ привлекла к войне против Украины "обезбашенных" генералов.

При помощи недавних обстрелов Украины и повышения градуса агрессивности российский диктатор Путин пытается склонить и Запад, и Украину к мирному договору, но на условиях РФ.

Такое мнение высказал "Обозревателю" руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Агрессивность будет усиливаться за счет возможного выполнения задач, которые они поставили в плане захвата, в первую очередь Донецкого региона и пробивания южного коридора. Это задача номер один. Вторая составляющая - под давлением различных факторов, в первую очередь угроз расширения зоны военных действий, угроз ядерной войны, вынуждать Запад к переговорному процессу. И по глобальным темам безопасности, и, конечно, конкретно по Украине с заключением статуса-кво - например, то, что завоевали на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, частично Николаевской областей, включая коридор Крым-Россия, зафиксировать как спорные территории, подлежащие демилитаризации и на долгий период контролировать их", - прогнозирует генерал.

По словам Маломужа, для реализации поставленных целей враг использует "обезбашенных" генералов, участвовавших военных операциях РФ по уничтожению городов и сел в Сирии.

"Подобную тактику они готовятся применять и в Украине. Кремль задействует тех военных, которых применял за рубежом. Считают, что старые не смогли справиться с задачей, а новые будут решать ее более активно, более агрессивно", - добавил он.

Маломуж предполагает, что больших перспектив новая тактика не имеет, поскольку РФ теряет военные ресурсы и силу.

"Бросая на завоевание конкретных городов - Северодонецк, Краматорск, Славянск - большие силы, не считаясь с потерями человеческими и военными, противник исчерпывает свои резервы", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Путин боится поражения в Украине, однако победить не сумеет, поэтому будет растягивать войну на долгие месяцы.