Квасьневский убежден, что "мягкого" сценария не будет.

Российский диктатор Путин боится поражения в Украине, однако победить не сумеет, поэтому будет растягивать войну на долгие месяцы.

Такой прогноз озвучил экс-президент Польши Александр Квасьневский, пишет сайт "Сегодня".

Он подчеркнул, что "со стороны России мы можем говорить только о худших сценариях". Путин, по словам Квасьневского, давно хотел захватить Украину, не считая ее страной и отдельным народом.

"Это должна быть часть его "великой России". Но я думал, что он будет это делать по-другому, будет использовать свое политическое влияние, экономическое и так далее, но не пойдет на войну. Я считал, что у Путина есть какой-то прагматизм, который будет тормозить его имперские агрессивные идеи. К сожалению, с 24 февраля у меня нет таких ожиданий, и мягкого сценария теперь не будет", - сказал экс-президент Польши.

Квасьневский также предупредил, что миру придется "еще долго жить с Путиным", а его политика против Украины будет продолжена.

"Он все время хочет, чтобы вся Украина была в его зоне влияния. Он теперь знает, что это невозможно, потому что украинцы дерутся великолепно. Он думал, что хоть и не запад, но восток Украины будет принимать российских солдат с цветами и с улыбкой. Так не будет. Даже он это понял, но все-таки он будет это продолжать, потому что он не может в этой войне победить, но очень не хочет проиграть", - подчеркнул он, добавив, что не является оптимистом, а потому считает: надо быть готовым на длительное время - многие месяцы, а может, и дольше, такого сильного конфликта.

Квасьневский также отметил важность роли Запада в конфликте:

"Думаю, что если Запад сделает все, что он должен сделать на этих трех уровнях - военная поддержка, гуманитарная поддержка и финансовая поддержка - мы можем эффективно с агрессивным Путиным бороться".

Накануне советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что после поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России.