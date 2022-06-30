Эйдман убежден, что у диктатора остались два варианта действий, оба ведут к его краху.

Результаты саммита НАТО в Мадриде и предстоящее расширение Альянса за счет двух стран показало, что диктатор Путин вопреки своим декларациям достиг противоположного.

Такое мнение высказал "Обозревателю" российский публицист и социолог Игорь Эйдман.

"Путин, дурачок, думал, что быстро захватит Украину, все испугаются "великой России", а НАТО от страха позорно развалится. Но в результате кремлевский лидер получит фундаментальное усиление Альянса", - констатировал он.

По словам социолога, вступлением в НАТО Швеции и Финляндии устанавливается полное господство Альянса в Балтике.

"Причем у Швеции - серьезная и в хорошем состоянии армия. Даже Германия, которая по размерам значительно больше, последние десятилетия уделяла гораздо меньше внимания своей обороне", - добавил Эйдман.

Кроме того, США увеличивают силы и вооружение в Европе, а немецкая армия намерена в ближайшие пару лет провести радикальное усиление.

"То есть вместо того, чтобы ослабить, расколоть, развалить НАТО, Путин в результате своей преступной авантюры в Украине этот альянс радикально усилил. Теперь же у Кремля осталось два варианта. Первый - Россия проигрывает "горячую" войну с Украиной и "холодную" с НАТО в течение какого-то времени. А после этого режим Путина падет. Второй вариант - российский диктатор начнет ядерную войну. В конечном итоге он тоже проиграет и падет, но предшествовать этому будет глобальная мировая катастрофа", - говорит социолог.

Он убежден, что оба варианта для Путина означают конец, крах и смерть, вопрос заключается в количестве жертв.

"При самом плохом варианте - то есть в случае ядерной войны - жертвами российского режима станут десятки или даже сотни миллионов людей. И я такой вариант исключить не могу. Вероятность подобного исхода - менее 50%, однако она есть и она значима", - считает публицист.

Накануне Путин заявил, что войска его страны "достигают своих целей" в ходе войны в Украине.