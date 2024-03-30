Активное сопротивление на этой линии оказывает 47-я механизированная бригада ВСУ.

России осталось захватить два села под Авдеевкой для выхода на оперативное пространство.

Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке. По его словам, сначала ВСУ держали там оборону по линии Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. Сейчас же оккупанты прорвали эту линию везде, кроме Бердичева и Семеновки. За эти населенные пункты идут ожесточенные бои, но частично их уже контролирует Россия. Активное сопротивление оказывает 47-я механизированная бригада ВСУ.

"Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем снова возникнет украинское сопротивление в любых домах, логистических пунктах и т.д.", - считает Рёпке.

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Он отмечает, что ближайшее к нынешней линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское - в 5 км. Пустая территория к востоку от них может стать для оккупантов оперативным пространством.

Война в Украине - последние новости с фронта

Россияне уже длительное время пытаются продвинуться вперед на ряде направлений фронта в Украине и получают достойный отпор.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко 29 марта заявил, что противнику сейчас принципиально важно захватить город Часов Яр (Донецкая область). По его словам, захватчикам не удается продвинуться к этому населенному пункту.

РФ уже понесла огромные потери на украинской земле. Общие потери врага на 30 марта 2024 года в Украине уже составляют примерно 437 390 противников.

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