Хотя РФ захватила относительно небольшую территорию, ее силы по-прежнему представляют собой серьезную угрозу для передовой линии Украины, поскольку они лучше оснащены.

Российские оккупанты заняли примерно 505 квадратных километров территории Украины с октября, когда она начала нынешнее наступление вдоль линии фронта.

Как пишет The Telegraph, аналитики считают, что Россия теряет до 1000 человек в день убитыми или ранеными в результате почти самоубийственных атак на украинские позиции, но при этом отбила лишь территорию, вдвое меньшую Ратленда, самого маленького графства Англии.

Но хотя Россия захватила относительно небольшую территорию, ее силы по-прежнему представляют собой серьезную угрозу для передовой линии Украины, поскольку они лучше оснащены.

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"Материальные ограничения ограничивают возможности украинских сил проводить эффективные оборонительные операции, а также предлагают российским силам гибкость в проведении наступательных операций" - пишут эксперты.

Война в Украине - потери РФ

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов. По информации Генштаба, общие потери РФ в войне против Украины составляют 440 790 человек.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал новые моменты боевой работы украинской армии: в центре внимания эпизод, как наши бойцы эпично уничтожили россиян "в избушке".

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