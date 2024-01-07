Животное не могло встать после того, как ракета РФ приземлилась в 300 метрах от ее вольера 2 января.

Центр спасения диких животных уточнил, как чувствует себя львица Юна после тяжелой контузии. Травму животное получило во время массированного ракетного обстрела Украины 2 января.

Тогда российская ракета упала в 300 метрах от ее вольера. По данным Центра, на третий день после травматического события львица все еще не вставала на лапы, пыталась передвигаться еле ползая. Однако 7 января произошел прогресс.

"Новости относительно состояния нашей львицы Юны! Она уже поднимает голову и стоит на ногах без падений. Хотя до полного выздоровления еще далеко", - заявило ведомство в Facebook.

Зоозащитники уточнили, что животное все еще имеет проблемы с координацией. Однако там надеются: постепенно Юна сможет оправиться от симптомов контузии, хотя это довольно трудно.

В своем посте от 5 января Центр написал о "первой победе": тогда львицу удалось немного покормить мясом.

"Это просто невероятный стресс для животного, ведь львица, в отличие от человека, не понимает, что произошло вокруг и что происходит с ней", - напомнил Центр и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Что случилось со львицей Юной 2 января

2 января Россия организовала массированный ракетный удар по Украине - подавляющую часть боеголовок оккупанты направили на Киев и Киевскую область. Тогда одна из целей упала в 300 метров от вольера львицы Юны, подопечной Центра защиты диких животных.

Зоозащитники говорили, что Юна получила необычную травму: учитывая записи камер видеонаблюдения, она не успела удариться в результате испуга (ранее травму от подобного удара получила тигрица "Тигруля"). Но животное получило тяжелую контузию и полностью утратило координацию.

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