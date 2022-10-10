Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне массированного обстрела со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины со стороны России утром 10 октября, отметив, что Россия стремится уничтожить энергосистему Украины.

Об этом он заявил во время видеообращения.

"Украинцы! Украинки!

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Утро тяжелое. Имеем дело с террористами.

Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.

Энергообъекты по всей стране. Киевская и Хмельницкая области, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг страны.

Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень-это люди.

Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

Но. Мы – украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное.

Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с нашей уверенностью – уверенностью в победе.

Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя. Так будет и впредь.

Работают сейчас спасатели. Работает наша ПВО. Уже на сейчас 38 воздушных целей сбито.

Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря помощи наших военных, все будет нормально.

Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него.

Слава Украине!" – сказал Зеленский в своем обращении.

Массированный обстрел Украины: что известно

Утром 10 октября Россия атаковала ряд городов Украины. Известно об ударе по центру Киева, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По данным журналистов, по Киеву попали две ракеты – одна из них упала на улице Владимирской возле памятника Грушевскому. Удар пришелся по дороге, где в этот момент находились гражданские автомобили.

Кроме того, под обстрел попал район центрального вокзала, где взрывной волной повредило окна. Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

Всего по состоянию на 11:00 Россия выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых сбили.

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