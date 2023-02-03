Воздушная тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов.

Утром 3 февраля в Киеве и ряде регионов Украины раздался сигнал тревоги. Воздушная тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов.

Карта воздушных тревог

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Вероятно, тревога была объявлена в связи с активизацией российской авиации в Беларуси. Как пишет Беларускі Гаюн, в этот же промежуток времени оккупанты подняли в небо носитель ракет "Кинжал" Миг-31К и самолет из отслеживания целей для нанесения ракетных атак А-50У.

Ситуация в Беларуси - актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Поэтому каждый подъем Миг-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

Россия использует беларусские полигоны для учений своих мобилизованных, которых затем перебрасывает на восток Украины. В то же время летно-тактические учения "союзных" войск могут быть не более чем ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы.

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