По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ Беларуси в направлении аэродрома "Зябровка".

Российские военные привезли в Гомель новую партию ракет, сообщает Беларускі Гаюн.

Ранее наблюдателями были зафиксированы четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, которые по очереди прилетали в аэропорт "Гомель" с 25 по 30 марта.

Уже сегодня, 30 марта, в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400.

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По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома "Зябровка". На этом аэродроме находятся российские военные, а также ЗРК С-300/400.

Война в Украине – ситуация вокруг Беларуси

По словам члена оборонного комитета Верховной Рады Федора Вениславского, угроз расширения агрессии со стороны Беларуси на сегодня нет. Вениславский также отметил, что в стране насчитывается до 6 батальонов оккупантов.

Российские военные используют территорию республики как полигон для учений мобилизованных и "хаб" по переброске оружия на восток Украины.

Также с местных аэродромов осуществляется взлет "Миг-31", в связи с чем в Украине постоянно объявляют воздушную тревогу. А с воздушного пространства Беларуси РФ собирает данные по целям для будущих массированных ударов по Украине.

Недавно Путин объявил о намерениях разместить в Беларуси свое ядерное оружие, с этой целью якобы уже строят хранилища, что на Западе расценили как очередные "ядерные угрозы".

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