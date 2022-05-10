Гайдай объяснил, что ВСУ отошли от Попасной, но оборону рашисты не прорвали.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал "фантазией" заявление русских о якобы выходе на админграницу области.

Об этом Гайдай написал в Telegram.

В Минобороны РФ утром, 10 мая, заявили, что боевикам з "ЛНР" якобы удалось захватить Попасную и выйти на админграницу Луганской области.

"Подразделения "народной милиции "ЛНР" при поддержке ВС РФ, завершив зачистку от "националистов" населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на админграницу "ЛНР", - заявлял пресс-секретарь МО РФ.

Гайдай объяснил, что ВСУ отошли от Попасной, но оборону рашисты не прорвали.

"Росминистерство убийц опять отчиталось. В этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области у Попасной. А еще полетели на Марс и захватили его… Побед (у русских – ред.) нет. Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет, орки в "кульках", - рассказал Гайдай.

Украинские силы отошли от Попасной заблаговременно, так как позиции были разбиты врагом. По словам чиновников, отход ВСУ был осуществлен на закрепившиеся участки у населенного пункта.

Именно Попасная открывает выход оккупационным войскам к Северодонецку, прорыв украинской обороны угрожает захвату Россией всей области.

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