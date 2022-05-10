Всю современную технику, по словам главы ОВА, оккупанты вывезли в РФ.

Российские захватчики воруют оборудование из школ и больниц временно занятой Кременной.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" орки повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения", - поделился чиновник.

Всю современную технику, по его словам, оккупанты вывезли в Россию.

"Кроме того, брали что понравится из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества", - написал Гайдай.

Такая участь постигла и медучреждения.

"Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не замедлили - и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию", - добавил Гайдай.

Оккупация Кременной

18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои. Впоследствии сообщалось, что оккупанты взяли под контроль город.

Силы обороны отошли от города Кременная, поскольку рашисты полностью обстреляли их позиции. Защитники держали оборону почти два месяца.

В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

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