Она намерена "вызвать его" перед такими важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, кандидат на пост следующего премьер-министра Великобритании, подтвердила свое обещание лично "вызвать" президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки".

Об этом пишет Bloomberg.

Саммит состоится в Индонезии в ноябре 2022 года.

Трасс заявила во время дебатов в прошлом месяце, что она готова встретиться с Путиным напрямую и "вызвать его перед такими важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия".

Ее офис в пятницу заявил, что поддерживает эти комментарии после того, как президент Индонезии Джоко Видодо впервые подтвердил в интервью Bloomberg, что и Путин, и глава Китая Си Цзиньпин планировали посетить встречу на Бали.

Си и Путин примут участие в саммите G-20 в Индонезии, заявил Джокови.

Напомним, что ранее один из кандидатов на должность премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил, что главы стран G20 должны не допустить Путина на свои встречи на саммите.

Вас также могут заинтересовать новости: