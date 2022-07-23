Глава МИД Британии отметила, что ее страна будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после войны, потому что она станет символом демократии.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что после каждой российской ракеты, которая попадает в украинские города, ее государство будет оказывать Украине еще больше помощи.

Об этом Трасс заявила, обращаясь к участникам второго саммита первых леди и джентльменов, который проходит в Киеве, передает ТСН.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно поэтому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые страдают, мы будем предоставлять больше", – заявила глава МИД.

Она отметила, что Британия будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после войны, потому что она станет символом демократии.

"То, что Путин пытается уничтожить Украину - он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна одержать победу", - подчеркнула Трасс.

Она также напомнила, что Британия оказывает различную военную помощь - от БТРов до беспилотников, помогает с подготовкой ВСУ, ввела санкции против ряда граждан России и российских предприятий.

"Эти действия имеют одну цель: усилить президента Зеленского. Мы знаем, что Украина может выиграть войну при поддержке свободного мира", – выразила мнение Трасс, добавив, что никто не может чувствовать себя в безопасности, пока Россия не отойдет.

"Мы не можем позволить подобную агрессию в будущем. Именно на это и будет направлена работа Великобритании. Именно поэтому Великобритания работает с партнерами, чтобы оказать помощь с восстановлением Украины... Агрессор должен проиграть, и поэтому мы должны помогать украинским людям вытеснить россиян со своей земли", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, 20 июля стало известно, что в Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра. В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

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