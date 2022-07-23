Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что после каждой российской ракеты, которая попадает в украинские города, ее государство будет оказывать Украине еще больше помощи.
Об этом Трасс заявила, обращаясь к участникам второго саммита первых леди и джентльменов, который проходит в Киеве, передает ТСН.
"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно поэтому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые страдают, мы будем предоставлять больше", – заявила глава МИД.
Она отметила, что Британия будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после войны, потому что она станет символом демократии.
"То, что Путин пытается уничтожить Украину - он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна одержать победу", - подчеркнула Трасс.
Она также напомнила, что Британия оказывает различную военную помощь - от БТРов до беспилотников, помогает с подготовкой ВСУ, ввела санкции против ряда граждан России и российских предприятий.
"Эти действия имеют одну цель: усилить президента Зеленского. Мы знаем, что Украина может выиграть войну при поддержке свободного мира", – выразила мнение Трасс, добавив, что никто не может чувствовать себя в безопасности, пока Россия не отойдет.
"Мы не можем позволить подобную агрессию в будущем. Именно на это и будет направлена работа Великобритании. Именно поэтому Великобритания работает с партнерами, чтобы оказать помощь с восстановлением Украины... Агрессор должен проиграть, и поэтому мы должны помогать украинским людям вытеснить россиян со своей земли", – сказала она.
Как сообщал УНИАН, 20 июля стало известно, что в Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра. В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.