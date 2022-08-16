Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян на оккупированных территориях.

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области сегодня, 16 августа, прогремел взрыв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

"Даже не знаю, как анонсировать новость....Луганщина уничтожает оккупантов...или: в Лисичанске опять хлопок... а может: курение убивает...)) Дальше будет...", - написал Гайдай.

Напомним, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. Об этом официально сообщили в Генштабе ВСУ 3 июля 2022 года. Тогда в Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, а нужны материально-технические ресурсы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не отдает и вернется на потерянные территории.

Как писал УНИАН, после захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться на Луганщине. Каждый километр Луганской земли покоряется врагу после значительных потерь.

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