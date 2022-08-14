Каждый километр луганской земли покоряется врагу после значительных потерь.

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить территорию Луганской области.

Об этом в Telegram рассказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, каждый километр луганской земли покоряется врагу после значительных потерь. На псевдореферендум россияне призывают идти даже тех, кому негде зимовать.

"К примеру, в Сватово чиновники из РФ агитировали беженцев принять участие в псевдореферендуме, обещали решить все проблемные вопросы. Только когда? Люди несколько месяцев вынуждены жить на стадионе – не в домах, общежитиях или коммунальных учреждениях. На открытом спортивном объекте - за два месяца до начала отопительного периода. Возвращаться этим людям некуда – их жилье разрушил "русский мир", который теперь смотрит бездомным Луганщины в глаза и имеет совесть что-то обещать в обмен на голос", - отметил Гайдай.

"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше плоскости этого города. Да, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь", – отметил Гайдай.

По его словам, попытки захватчиков проводить штурм вблизи Спирного и Серебрянки (населенных пунктов Донетчины, которые расположены на границе с Луганщиной), завершились огневым поражением врага от ВСУ, после которого тот отступил.

"Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор. Вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары", - отметил глава Луганской области.

Он добавил, что только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.

Ранее, как писал УНИАН, Гайдай сообщал, что для уничтожения Луганщины россиянам надо использовать много живой силы, поэтому в оккупированном регионе еще и проводят скрытую "мобилизацию", выманивая за харчи у пенсионеров информацию о мужчинах.

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