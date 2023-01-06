Будапешт заказал танки у немецкого концерна, но из-за российской агрессии контракт может быть невыполненным вовремя.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Берлин может передать Киеву законтрактованные для Венгрии 44 танки Leopard 2A7.

"Конечно, Германия передаст Украине танки Leopard 2А. Поскольку само решение о передаче Украине БМП Marder является намеком на то, что Германия готовится передать Украине танки", - пояснил Киричевский для телеканала "Эспрессо".

Аналитик предположил, что Германия и Венгрия ведут переговоры по задержке поставок Leopard 2A7 в Будапешт.

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"Я считаю, что танки Leopard 2A для Украины заберут в Венгрии. Ведь буквально вчера появилась информация, что немецкий концерн Rheinmetall подписал с Венгрией огромный контракт на строительство завода по производству боеприпасов. Этот контракт может быть частью происходящих сейчас торгов. В частности, что Берлин не будет обращать внимания на некоторые действия и заявления венгерских властей, а они должны будут ждать своей очереди в поставках танков Leopard 2A. Поэтому законтрактованы 44 танка Leopard 2A7 для Венгрии могут поехать в Украину", - добавил Киричевский.

Напомним, что США и Германия договорились отправить в Украину БМП M2 Bradley и вторую зенитно-ракетную батарею Patriot.

Танки для Украины

Как заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, предоставление Украине танков вполне может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения Киеву.

Ранее глава оборонного комитета немецкого Бундестага призвала быстрее передать Украине танки Leopard 2. По ее словам, США и Германия достигли положительного решения для Киева по этому вопросу.

В Бундестаге оказывают давление на Олафа Шольца, который колеблется, стоит ли передавать танки Украине.