Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек после того, как Германия сообщила о предоставлении Украине боевых машин пехоты Marder.

В Германии не исключают поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

Как пишет Reuters, об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Габек немецкой телекомпании ARD. "Конечно, это нельзя исключать", - сказал Хабек.

Отмечается, что его комментарий появился через два дня после того, как Германия заявила, что хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Это решение Хабек назвал правильным и давно назревшим.

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Отмечается, что Leopard – более тяжелые боевые машины чем Marders.

Помощь от Германии

Как сообщал УНИАН, немецкие танки Leopard признаны одними из лучших в мире, однако власти ФРГ отказываются предоставить разрешение на передачу их Украине.

По мнению экспертов, правительство Германии опасается реакции России на решение о передаче Украине тяжелого вооружения.

11 декабря 2022 года посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что власти ФРГ обещают предоставлять Украине больше оружия и боеприпасов. В то же время от добавил, что дипломаты продолжают переговоры по поставкам танков Marder и Leopard.

6 января 2023 года спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что ФРГ планирует в первые три месяца этого года доставить в Украину около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Наряду с тем, 4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что нет сомнений, что "уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь".

При этом, как сказал министр, происходит большая работа над тем, чтобы Германия передала Украине танки Leopard.

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