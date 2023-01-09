Отмечается, что в распоряжении Варшавы более 200 таких танков.

Польша сможет передать Украине не много танков Leopard. Всего у Варшавы более 240 таких боевых машин.

По словам главы Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуба Кумоха, обсуждается участие Польши в "коалиции стран", у которых есть Leopard

"Вопрос находится на рассмотрении. Речь идет о символической поддержке, несколько, десяток штук. Это широкая коалиция стран", - сказал Кумох в эфире радиостанции Zet.

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При этом он отметил, что Варшава не будет ничего сама делать.

"Сколько Leopard предоставит Польша? Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно. Создание альтернативной реальности", - считает глава Бюро международной политики.

Стоит отметить, что в Польши более 240 танков Leopard - 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

Передача Украине танков Leopard - что известно

Киев неоднократно просил передать танки Leopard, но Германия не соглашалась идти на этот шаг. 11 декабря 2022 года посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что власти в Берлине пообещали предоставить больше оружия и боеприпасов, но переговоры по поставкам танков Marder и Leopard продолжаются.

6 января спикер правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Украина в первые три месяца 2023 года получит около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

В свою очередь министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Берлин не исключает поставку танков для поддержки ВСУ в будущем.

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