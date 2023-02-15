Появление бригады Leopard 2 на любом таком участке фронта может кардинально изменить ход боевых действий, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, сможет ли бригада немецких танков Leopard 2 кардинально изменить ситуацию на том или ином участке фронта в Украине.

Как он отметил, участок фронта – это местность, на которой ведут боевые действия либо одна воинская часть, или воинское подразделение, либо несколько подразделений, которые выполняют одну задачу: "Участки фронта определяет Генеральный штаб".

"Появление бригады Leopard 2 (около 100 танков) на любом таком участке фронта может кардинально изменить ход боевых действий. Leopard 2 могут разнести российскую оборону просто в пух и прах. А еще если они с прикрытием артиллерии или с прикрытием авиации, то я думаю, что для них вопрос разгрома обороны противника вообще не будет составлять труда. Действительно настолько существенно влияние бригады Leopard 2 на одном участке фронта", - заявил эксперт.

По его мнению, кардинально поменять ситуацию на любом участке фронта может танковая бригада не только Leopard 2: "Танковая бригада - очень большая огневая мощь".

Танки Leopard 2 для Украины - новости

Напомним, в Министерстве обороны Польши заявили о завершении комплектации батальона немецких танков Leopard 2 для Украины в рамках так называемой "танковой коалиции", которую организовали партнеры после официального разрешения на реэкспорт техники со стороны Берлина.

Общее количество западных танков у Вооруженных сил Украины может достигнуть 300 единиц, предположил военно-политический эксперт Александр Коваленко.