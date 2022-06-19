Современная война диктует новые критерии к техники, и вот по этим критериям РФ не способна произвести ничего стоящего.

Боевая машина огневой поддержки танков "Терминатор-2", как хвастались российские пропагандисты, - новое грозное оружие РФ. Устоять, когда она выезжает на поле боя, просто невозможно, говорили они.

Но как только боевая машина поехала куда-то дальше, чем на парад на Красной площади, оказалось, что для своих целей она просто непригодна. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Уже в первых боях ВСУ один "Терминатор" сожгли и еще два подбили. Годы модернизаций, 10 лет пропаганды по росТВ и сотни прогнозов псевдоэкспертов коту под хвост. Техника, которая должна защищать в бою танки, не способна защитить даже себя.

"Она выше танка, соответственно, она более уязвима для поражения противотанковыми средствами. Здесь модуль менее защищенный, башня не такая бронированная, как у танков", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

Кстати, российским "Терминатор" можно назвать даже с большой натяжкой. По сути это старенький танк Т-72. То есть на танк вместо одной пушки поставили два пулемента с БМП-2 - техники 80-х. А по бокам прилепили еще пару ракет и приделали гранатометы.

"То есть это старая разработка. И она в принципе расчитана на ведение войны в лекалах Второй мировой, когда идут крупные танковые сражения, когда много бронетехники. По сути Россия за 30 лет своего существования не произвела ни одной единицы вооружения самостоятельно", - подчеркнул Жданов.

Двигатель "Терминатора" - отдельный разговор, его оставили без изменений, ровно такой же ставили 50 лет назад. А вот вес техники стал больше, в результате машина стала медленнее танков и менее маневренной. "А как защищать тех, кого не можешь даже догнать, конструкторов, видимо, не волнует", - отметили журналисты.

Известно, что в армии РФ таких целых 18 единиц, а производить их дальше без западных комплектующих возможности нет.

Ранее было зафиксировано боевое применение российских боевых машин поддержки танков "Терминатор". На фото украинских разведчиков российские танки и БМПТ "Терминатор" выехали на высоту для обстрела района трассы Бахмут – Лисичанск. По ним был нанесен артиллерийский удар.

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