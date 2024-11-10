По словам военных, всем российским пленным была оказана домедицинская помощь.

На Курщине бойцы Сил специальных операций провели успешные действия, благодаря чему противник понес потери. Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ и опубликовала соответствующее видео.

Отмечается, что в тылу врага было ликвидировано 14 оккупантов, еще трех солдат украинские воины захватили в плен.

"Всем, кто принял правильное решение и сдался, была оказана домедицинская помощь и доставлено в безопасное место", - добавили в сообщении.

Боевые действия в Курской области - последние новости

Ранее военный и политолог Кирилл Сазонов заявил, что об уходе украинских бойцов с территории Курской области нет речи, ведь эта операция является очень важной с политической точки зрения. По его словам, Курская область - "это боль на глазах у Путина, это его самый большой провал".

Также министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что украинские защитники впервые сражались с войсками КНДР. Он отметил, что столкновения были маломасштабными, однако больше деталей не предоставил.

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