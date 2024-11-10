В частности, уничтожено 11 танков и 29 боевых бронированных машин.

За минувшие сутки украинские Силы обороны отправили в ад еще 1350 российских захватчиков, таким образом, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже 708 тысяч 890 человек.

Как сообщает Генштаб ВСУ, также ликвидировано немало вражеской техники. В частности, уничтожено 11 танков, 29 боевых бронированных машин и 31 артиллерийскую систему.

Кроме того, сбито 44 БПЛА оперативно-тактического уровня. и уничтожено 122 единицы автомобильной техники и автоцистерн врага.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте состоялось 158 боевых столкновений. Наибольшее количество атак враг концентрирует на Покровском (39 атак) и Кураховском (40 атак) направлениях. Кроме того, возросло количество атак на Купянском направлении.

Война в Украине - новости

Россияне пытаются наступать на ряде направлений в нашей стране, в частности, в Донецкой области. Противники несут огромные потери в живой силе и технике, однако не останавливаются.

Сейчас российские оккупанты продолжают накапливать личный состав в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области для будущего удара.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

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