По его словам, успехи России на Курском направлении зависят от многих факторов, но ВСУ там "чувствуют себя уверенно".

Западные СМИ сообщают, что правитель РФ Владимир Путин хочет вернуть Курщину до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Впрочем, ВСУ пока что в этом районе "уверенно чувствуют себя".

Об этом в интервью УНИАН рассказал ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, оценки относительно проавлу ВСУ или россиян в Курской области нужно очень осторожно воспринимать, потому что война на Курщине очень отличается от войны на Донбассе.

"Там нет сплошной линии фронта, там не окопная война, а та, которую мы уже успели подзабыть, то есть такая, как была в начале 2022 года на Киевщине, Черниговщине, Сумщине. Это война в лесистой местности, где нет сплошной линии, а есть отдельные опорные пункты, и где стороны все время очень активно маневрируют. Это очень динамичная война, где стороны обходят друг друга, бьют по тылам, флангам. Именно такая война идет на Курщине. Поэтому время от времени появляются противоречивые данные о том, что то ли россияне нас отжали и продвинулись, то ли, наоборот, мы их отжали и продвинулись. Очень часто бывает, что правда и первое, и второе, потому что на одном участке они продвинулись, а на другом мы сделали маневр и зашли по тылам, и там это происходит постоянно. То есть, в целом интенсивность боевых действий там очень высокая, но они совсем не похожи на те, что идут на других участках фронта. Пока что мы там себя достаточно уверенно чувствуем", - отметил эксперт.

Видео дня

Он дождался, что 20 января - не единственная дата, к которой Путин приказывал вернуть Курщину. В свое время диктатор ставил задачу вытеснить ВСУ до 1 сентября, потом это как-то сместилось на 1 октября, сейчас уже говорят о конце января.

"У нас там тоже не все просто. Может возникнуть логичный вопрос: почему мы там эту операцию не расширяем, и будем ли мы ее расширять. Боюсь, что ответ многим не понравится", - отметил Дикий.

Эксперт напомнил, что Курскую операцию начали после принятия закона о некоторых упорядочениях воинского учета. Наблюдался подъем мобилизации, в июне-июле набирали действительно много людей. Далее набор новобранцев просел до майских и ниже показателей, в сентябре и октябре - полный провал мобилизации.

"Невозможность сформировать резерв из-за провала мобилизации ограничивает наши действия на Курщине, поэтому мы там не расширяем наступательную операцию, физически некому", - добавил он.

Ситуация в Курской области

РФ хочет вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что пока россиянам это не удается.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что военные из КНДР уже участвуют в боях на Курщине.

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