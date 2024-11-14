Ветеран АТО рассказал, сколько реально мы еще можем держать Курщину и каков наш интерес там сейчас.

В западных медиа пишут, что российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль РФ территорию Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа - 20 января 2025 года. По оценкам британской военной разведки, Москва, вероятно, увеличит количество атак дронов-камикадзе на украинские позиции в ближайшее время, и враг может использовать новые места запуска БпЛА вблизи границы. Удастся ли РФ реализовать свои планы, каков сейчас наш интерес в Курской операции и возможно ли ее расширение, и за счет каких сил и средств в интервью УНИАН рассказал ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Издание The Telegraph написало, что Путин хочет вернуть Курщину до инаугурации Трампа. Смогут ли россияне до 20-го января вернуть ее, учитывая то, как их контрнаступление там в последние дни проваливается?

Согласен, что в последние у них там снова большие проблемы. Оценки, что проваливается, что у них, что у нас, нужно очень осторожно воспринимать, потому что война на Курщине очень отличается от войны на Донбассе. Там нет сплошной линии фронта, там не окопная война, а та, которую мы уже успели подзабыть, то есть такая, как была в начале 2022 года на Киевщине, Черниговщине, Сумщине. Это война в лесистой местности, где нет сплошной линии, а есть отдельные опорные пункты, и где стороны все время очень активно маневрируют. Это очень динамичная война, где стороны обходят друг друга, бьют по тылам, флангам. Именно такая война идет на Курщине. Поэтому время от времени появляются противоречивые данные о том, что то ли россияне нас отжали и продвинулись, то ли, наоборот, мы их отжали и продвинулись. Очень часто бывает, что правда и первое, и второе, потому что на одном участке они продвинулись, а на другом мы сделали маневр и зашли по тылам, и там это происходит постоянно. То есть, в целом интенсивность боевых действий там очень высокая, но они совсем не похожи на те, что идут на других участках фронта. Пока что мы там себя достаточно уверенно чувствуем.

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Хватит ли нас на то, чтобы продержаться до инаугурации Трампа? Напомню, что это далеко не первая дата, которую называют. В свое время Путин ставил задачу выбросить нас до 1 сентября, потом это как-то сместилось на 1 октября, сейчас уже говорят о конце января. Конечно, задачи они себе ставить могут, а война - это такая вещь, где бой показывает, что будет дальше.

Другое дело - у нас там тоже не все просто. Может возникнуть логичный вопрос: почему мы там эту операцию не расширяем, и будем ли мы ее расширять. Боюсь, что ответ многим не понравится. Стоит вспомнить, что когда мы начали Курскую операцию, это было 6 августа. У нас после принятия закона о некоторых упорядочениях воинского учета летом был подъем мобилизации, в июне-июле набирали действительно много людей. Именно на этой волне мы начали Курскую операцию. А дальше у нас набор новобранцев просел до майских и ниже показателей, в сентябре и октябре - уже полный провал мобилизации. Невозможность сформировать резерв из-за провала мобилизации ограничивает наши действия на Курщине, поэтому мы там не расширяем наступательную операцию, физически некому.

Учитывая то, что у нас происходит под Курахово и ситуацию возле Запорожья, целесообразно ли нам сейчас держать Курщину? Какой наш интерес там сейчас?

Да, целесообразно. Наш интерес там не изменился. Это вообще сочетание войны и политики на каждом шагу. Курская операция дала нам очень большие козыри в общении с нашими западными партнерами, мы радикально переломили ситуацию. Перед ее началом в западных медиа писали, и было общественное мнение, что победить Россию чисто военным путем точно невозможно. Курская операция изменила ситуацию - дальше все дискуссии продолжаются о том, как именно победить Россию, и почему нам не предоставляют необходимых для этого ресурсов. А вот вопрос, что это невозможно, вообще снят с повестки дня.

Но есть вторая часть операции, которая до сих пор не сработала, - это влияние на общественное мнение в самой России. Эта операция по нашему замыслу должна была четко показать, что их режим на самом деле неспособен не только успешно осуществить поход на Киев, но даже неспособен защитить международно признанные российские территории. Мы это показали. Почему это не сработало? Мы немного недооценили, насколько мощные у России информационные войска. Их информационные войска воюют гораздо лучше, чем их армия на земле. И им удалось создать для своего населения картинку, на которой все ключевое происходит где-то там в Донецкой области, тем временем события на Курщине - якобы небольшая пограничная перестрелка или партизанский рейд. Но эта картинка очень плохо сочетается с тем, что мы там находимся уже три месяца, а партизанский рейд или пограничная перестрелка могут длиться неделю-две. Туда стянули очень серьезные силы, военных из Северной Кореи начали привозить. Постепенно даже в российских головах должен возникнуть вопрос о том, насколько их режим контролирует ситуацию и такой ли он сильный, как делает вид.

Поэтому, на Курщине нам нужно держаться до тех пор, пока это имеет военный смысл. Сейчас россияне бомбардируют наши позиции на территории Курщины, а в противном случае они бы так же бомбили наши позиции только в населенных пунктах Сумской области. То есть, эта война все равно происходила бы, но только на нашей территории. И то, что 50 тысяч российских военных задействованы на их территории, а не на нашей, - это прямой военный эффект от этой операции. Нам есть смысл там держаться до тех пор, пока наши потери там существенно меньше вражеских, в маневровой войне так и есть.

А сколько реально мы еще можем держать Курщину, учитывая ресурсы?

Зависит от того, что у нас будет с резервами. Не только конкретно для Курщины, а что вообще будет с мобилизацией. Если мы наберем хотя бы 160 тысяч человек до Нового года, то это одна история. Если продолжится так, как сейчас, то, думаю, до конца января у нас не будет стоять вопрос не то, что о Курщине, у нас уже не будет стоять вопрос о Купянске и многом другом. То есть, это зависит от того, изменим ли мы сейчас ситуацию с мобилизацией.

Когда начиналась Курская операция, не было известно, кто будет президентом США. А сейчас с победой Трампа идет много разговоров, что помощь Украине урежут. Как тогда будет развиваться ситуация?

Я думаю, что ее не урежут. Если говорить об американской помощи, то, думаю, ее просто полностью остановят. Считаю, что мы должны готовиться именно к такому сценарию. Трамп еще в статусе кандидата смог на семь месяцев остановить военную помощь от США Украине. Теперь он избран президентом, и уже точно будет иметь контроль над Сенатом, а судя по последним новостям, - еще и над Палатой представителей. Ожидать, что в этой ситуации Трамп не выполнит свое абсолютно прямое обещание остановить помощь Украине, я не вижу никаких оснований. Он ее остановит.

Однако мы воюем не только американским оружием, у нас есть то, что дают европейцы и то, что производим сами. Это если говорить об оружии и технике. И ключевой момент - кому воевать, и в этом аспекте мы от Трампа не зависим, а - исключительно от нашего общества.

В таком случае, способна ли сегодня Европа компенсировать нам американскую помощь?

Частично. По финансам они могут полностью покрыть потери от американской помощи. Европа не имеет таких готовых запасов оружия и БК, как США, поэтому о стопроцентной замене речь не идет. Чем больше они компенсируют, тем лучше. Но тем временем нам нужно наращивать свое производство, и возможно, остановка поставок от США станет толчком для этого. Трамп - это большая проблема, преуменьшать ее не стоит, но это не катастрофа.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что ВСУ могут повторить Курскую операцию на другой территории РФ. Где это повторение возможно и за счет каких сил, учитывая состояние фронта?

Потенциально могли бы. Есть Брянщина, она напрашивается. С Белгородщиной сложнее, но тоже невозможного не бывает. Однако ключевой вопрос, будет ли кому это делать.

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