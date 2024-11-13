10 единиц техники уничтожили воины бригады, еще 20 были направлены в зону ответственности других подразделений, которые удачно отработали по броне оккупантов.

Россия пытается во что бы то ни стало вернуть утраченные территории Курской области. В последние дни оккупанты ведут массированные штурмы с применением большого количества бронетехники.

Как пишет Forbes, один из таких штурмов отбила украинская 47-я механизированная бригада, оснащенная американскими бронемашинами M-2 "Брэдли" и танками M-1 "Абрамс". Воины бригады вели тяжелый бой на левом фланге Курского выступа, отражая массированное российское наступление.

Пользуясь политической нестабильностью в США, а также предчувствуя возможные изменения в отношениях между Вашингтоном и Киевом, Россия активизировала свои действия в Курской области. Кремль усилил 51-й воздушно-десантный полк и 810-ю бригаду морской пехоты, задействовав также тысячи северокорейских военных, и бросил их на украинские позиции.

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47-я механизированная бригада, реорганизованная и теперь сосредоточена на одном фронте, оказалась под ударом российских сил в Курской области. Во вторник 30 российских бронемашин атаковали позиции бригады пятью волнами. Украинцы ответили минами, беспилотниками и ракетами "Стугна-П", уничтожив десять единиц техники, а остальные российские силы перенаправили в зоны контроля соседних украинских подразделений, в частности 17-й тяжелой механизированной бригады, которая уничтожила еще 20 машин.

Несмотря на рекордные потери, в том числе около 2000 погибших и раненых за один день, российские войска продолжают наступать. Правитель России Владимир Путин поставил задачу вернуть контроль над Курском до 1 октября, но этот срок провален. Теперь, очевидно, новый крайний срок - это январская инаугурация Дональда Трампа.

Трамп, еще будучи кандидатом, заявлял, что сможет остановить войну в Украине за 24 часа после избрания, однако пока этого не сделал. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил временное перемирие, которое предусматривало бы замораживание линии фронта.

Этот план, который не предусматривает механизмов для выполнения, фактически оставил бы России 25 000 квадратных миль украинской территории в обмен на 250 квадратных миль в Курской области, которые Украина сможет сохранить только при условии их удержания до возможного перемирия. Путин, однако, готов заплатить сотнями или даже тысячами жизней российских солдат, чтобы не допустить этого.

Командование 47-й механизированной бригады осознает, что сейчас не время для локальных рейдов или отвлечения сил. Если раньше только россияне были полностью сосредоточены на Курской области, то теперь и украинские войска готовы к решающему бою в этом регионе.

Курская область - новости

Как писал УНИАН, российская армия начала активные штурмовые действия на Курском направлении с целью прорвать оборону ВСУ. Впрочем, "мясные штурмы" свидетельствуют скорее о неподготовленности россиян, которые несут большие потери в этих атаках.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч оккупантов из лучших частей.

В то же время аналитик издания BILD Юлиан Репке сообщил, что контрнаступление России превратилось в катастрофу для российского диктатора Владимира Путина и его генералов. Враг несет большие потери.

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