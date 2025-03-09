По словам украинских военных, сейчас ситуация в Курской области ухудшается.

В первые дни без поддержки США украинские войска были вынуждены отдать большую часть российской территории, которая была захвачена в прошлом году в Курской области, пишет Financial Times.

Известно, что Россия усилила свое наступление на Курщине в эти выходные и теперь может отрезать коридор между Украиной и городом Суджа, который ВСУ захватили во время августовского наступления в прошлом году.

В FT подчеркнули, что ситуация ухудшается из-за того, что украинские военные остались без важной помощи США накануне переговоров с США в Саудовской Аравии, которые состоятся на этой неделе.

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"Ситуация в Курской области очень сложная и может превратиться в катастрофу, если мы не сможем принять срочные меры для расчистки логистических маршрутов", - отметил украинский военный блогер Богдан Мирошников.

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что контроль над Курщиной будет использоваться как рычаг влияния во время будущих переговоров с РФ.

"Но дороги, по которым Украина может снабжать свои войска в Курской области, сейчас находятся под постоянным шквалом беспилотников-камикадзе. Суджа находится всего в 10 км от украинской границы на трассе Р200, которая соединяла Россию и Украину до войны, и является домом для одной из главных измерительных станций для экспорта российского газа в ЕС", - отметили в материале.

Отмечается, что из-за атак российских и северокорейских войск территория, которую контролируют ВСУ, неоднократно сокращалась примерно на две трети с августа 2024 года.

В то же время из-за доминирования беспилотников на поле боя прекращение поставок оружия от США может не сразу почувствоваться на фронте.

"Война очень изменилась. Сейчас мы используем беспилотники гораздо больше, чем артиллерию, которую нам предоставили партнеры, а БТРы и танки используются редко, разве что иногда штурмовыми бригадами", - добавил сказал руководитель разведывательного подразделения 57-й бригады, дислоцирующейся в приграничном городе Волчанск, Денис Ярославский.

В FT отметили, что постоянный натиск ударных дронов помог Украине остановить российских оккупантов на других направлениях фронта. Однако месяцы постоянного наступления, в результате чего армия РФ понесла большие потери, тоже способствовали ослаблению российских атак.

"Наши ребята действовали блестяще, особенно на тактическом уровне. Но это временная стабилизация, вызванная в значительной степени истощением россиян. Они собираются перегруппироваться и снова атаковать", - подытожил один из украинских чиновников.

Ситуация на Курщине - последние новости

Ранее издание Reuters писало, что спецназ РФ использовал газопровод на Курщине для внезапной атаки. По словам журналистов, целью операции стало вытеснение украинских войск из западной части Курской области.

Также DeepState сообщало, что в Курской области в районе Суджи наступают преимущественно северокорейцы. Аналитики говорят, что таким образом россияне хотят "на чужом горбу выехать".

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