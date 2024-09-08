Эксперт убежден, что Силам обороны Украины нужно по возможности расширять украинский контроль на территории РФ.

Долговременное присутствие ВСУ в Курской области Российской Федерации будет усиливать системный кризис для Кремля, которому придется решать, перебрасывать ли больше боеспособных частей с Донбасса для вытеснения украинских войск. Уверенность в этом выразил ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью для канала "Желтые Кеды" с Юлией Бориско в Youtube.

Дикий проанализировал информационную составляющую российской пропаганды в контексте украинского наступления на Курщине и желание россиян захватить город Покровск в Донецкой области. По его словам, россияне искусственно преуменьшают события на Курщине и искусственно раздувают наступление на Покровск.

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В частности, информационные войска РФ криво освещают события на Курщине, где якобы происходит "мелкий пограничный инцидент" в "какой-то Судже" с таким убеждением, что украинские войска якобы быстро должны оставить Курщину и вернуться обратно. Российские пропагандистские нарративы сводятся к тому, что на Курщине "пограничный набег, а на Покровске стратегически важное наступление, которое едва не решает судьбу всей войны, едва они уже там финальную точку ставят, и сейчас они дожмут Покровск и все у нас посыплется".

Как отметил Дикий, у россиян наступление на Покровск "едва ли не приравнивается к параду в Киеве". По его мнению, такой подход к освещению событий является рискованным для россиян, потому что ВСУ имеют возможности расширять свой контроль на Курщине.

"Если мы в пределах ближайшего месяца действительно развернемся и оттуда выйдем - все, оно сработает и дальше станет признанным свершившимся фактом, что Курск - это ничто, а Покровск - это все... Если мы спокойно там остаемся на следующие несколько месяцев, по возможности расширяемся, а там еще есть куда расширяться, обустраиваемся - им таки придется собирать группировку, чтобы пробовать начать контрнаступление, а оно еще нелегко идет. Все, запускаются совсем другие процессы", - подчеркнул Дикий.

Он пояснил, что исторически в России не любят слабость правителей.

"Курск - это как раз и слабость. Курск - это о том, что Кремль не способен даже защитить свои эти законные территории... Когда станет ясно, что это не пограничный набег, а системный кризис, что вторая армия мира просто не способна эти территории защитить, или для этого им надо убраться с Донбасса и все боеспособное перебрасывать на Курщину. Вот тогда, даже в очень тупых орковских головах собственно возникнет их классическая конструкция: а царь русский не настоящий", - сказал Дикий.

Поэтому он пояснил, что Украине критически важно оставаться на Курщине.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Курской области российские войска за месяц боев потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными. Силы обороны Украины контролируют на Курщине территорию площадью более 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов.

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