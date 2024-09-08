Отмечается, что Генеральный штаб ВСУ смог сформировать резервный отряд, в частности, за счет привлечения сил Национальной гвардии.

Украинские войска, подкрепленные силами Национальной гвардии, контратакуют в нескольких секторах вдоль восточного фронта, смягчая импульс российского наступления, пишет Forbes.

"Россияне все еще продвигаются в некоторых районах. В эти выходные они захватили части Гродовки. Но разрозненные украинские контратаки усложняют российское планирование и дают украинцам проблеск надежды на востоке в девятый месяц долгого, тяжелого для них года", - говорится в публикации.

В частности, в издании напомнили, что на днях бойцы 53-й механизированной бригады ВСУ подняли флаг на разрушенном элеваторе в городе Нью-Йорк в Донецкой области, отбив его у войск РФ. Указывается, что к захвату города привела "нехватка украинских войск".

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Однако, как пишет Forbes, Генеральный штаб ВСУ смог сформировать резервный отряд из примерно пяти бригад, в частности, за счет привлечения сил Национальной гвардии.

"В прошлом году Национальная гвардия Украины расширила и усилила несколько своих бригад, объединив их в так называемую "наступательную гвардию", в которую входят 12-я бригада "Азов", а также бригада "Кара-Даг", которая недавно заняла позиции к югу от Покровска и быстро контратаковала, - отмечается в публикации. - Приток войск Национальной гвардии привел к частичному освобождению Нью-Йорка в эти выходные. При поддержке солдат "Азова" 53-я механизированная бригада армии смогла пойти в атаку со своими танками Т-72 и Т-64 и боевыми машинами БМП".

В издании добавили, что сегодня восточная линия фронта - смесь небольших потерь и небольших достижений для Украины: "Тем не менее, эти смешанные новости - лучшие новости, которые силы Украины на востоке получили за последние месяцы".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, ранее Forbes писал, что украинские военные наконец-то контратакуют недалеко от города покровск в Донецкой области и его жизненно важных линий снабжения. Теперь захват россиянами этого города уже не кажется неизбежным.

Отмечалось, что высокий рельеф местности в Покровске и его окрестностях способствует тому, что атакующие силы направляются к нижним южным подступам к городу. Это также направляет их в Селидово.

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