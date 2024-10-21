Апостол рассказал, что почти до конца августа операция на Курщине шла гладко, ВСУ удалось набрать много пленных, а сейчас воевать стало труднее.

В начале операции в Курской области ВСУ имели пространство для действий, поскольку там не было сосредоточенных сил противника и сплошной эшелонированной обороны, которая требует тяжелых встречных боев.

Об этом сказал Герой Украины, комбриг 95-й ОДШБр Олег Апостол с позывным "Формоза" в интервью "Новинарне". Он отметил, что благодаря такой ситуации, украинские военные могли маневрировать, проводить рейдовые действия, "расширяться вправо или влево - куда хочешь".

"Также нужно отметить работу нашей авиации и ракетчиков. Если мне надо в какую-то точку влупить - есть. Если надо применение "хаймарса" - тоже без вопросов. Они также сыграли свою роль. И то, что появилось в Украине и чего раньше не было - это применение авиации: она попадает в цель с точностью до 2-3 м. Это очень круто", - поделился военный.

Видео дня

Он добавил, что по Курщине работают переоборудованные под иностранные бомбы МиГи, Су.

Апостол рассказал, что почти до конца августа операция на Курщине шла гладко, украинским военным удалось набрать много пленных. "Сейчас стоим, уже труднее воевать. Чтобы взять какую-то позицию, нужно приложить гораздо больше усилий", - сказал военный и добавил, что уже выстроилась и "у нас линия обороны, и у них... Уже так сильно не повоюешь".

Апостол отметил также, что в Курской области россияне уже успели окопаться.

Кроме этого, "Формоза" рассказал, сколько россиян удалось уничтожить его бригаде. "Убитыми - больше сотни. Мы их перемалываем очень хорошо. Вот вчера было 18 штурмовых действий, из них 9 раз - это воздушно-десантные войска. Мы позицию ни одну не потеряли. Но представьте, сколько мы их перемололи", - подчеркнул военный.

"Наши десантники ликвидировали командира полка 76-й дивизии. И заместителя комбрига 83-й бригады. Влупили с FPV. Подтверждены", - добавил комбриг 95-й ОДШБр.

Ситуация в Курской области

В Курской области Российской Федерации ситуация меняется каждый час, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки". Об этом военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

20 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области России украинские Силы обороны продолжают держать ситуацию под контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: