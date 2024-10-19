Северокорейские войска могут участвовать в боевых действиях под собственным командованием и, возможно, с собственной техникой, считает эксперт.

Российские оккупанты могут отправить первую партию северокорейских военных в Курскую область, заявил в эфире "24 Канала" военный эксперт Роман Свитан.

"Поскольку они, возможно, даже побоятся их сначала заводить на территорию Украины. А вот в Курскую область могут отправить, или же разворачивать части вдоль границы. Которую, сейчас, наши войска начинают понемногу беспокоить. То есть сперва они пойдут на Курщину, а потом уже начнут растекаться", - сказал Свитан.

Он добавил, что в первое время, когда речь пойдет о тысячах таких военных - Силы обороны Украины особо не почувствуют проблемы. Поскольку оккупанты попытаются сначала "обстрелять" первую партию северокорейских военных, чтобы потом отправить их выполнять более серьезные задачи.

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"Когда будет несколько тысяч - мы даже не заметим. А с десятка тысяч и дальше - это такая серьезная проблема. Если две бригады в 10 тысяч будут куда-то заходить, то надо будет обращать на них внимание. Это будут сбитые части, со своим командованием и, возможно даже, своей техникой. Тогда с ними придется работать всем. Думаю, и южнокорейцы захотят принять в этом участие. В каком виде - это уже другой вопрос", - добавил Свитан.

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Накануне в Конгрессе США призвали Запад определить участие северокорейской армии в боевых действиях на территории Украины "красной линией". Там также заявили, что США и НАТО должны показать "немедленную реакцию" на такие действия.

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, если "первая партия" северокорейских военных хорошо покажет себя в Украине, то Ким Чен Ын может отправить России еще десятки тысяч своих военнослужащих.

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