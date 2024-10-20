С 6 августа удалось вернуть 267 военнопленных.

Бои в Курской области и операция ВСУ все больше заставляют Россию чаще участвовать в обмене военнопленными.

Как говорится в отчете ISW, 18 октября стороны провели обмен военнопленными в формате друг на друга. Это уже четвертый такой случай с захода ВСУ на Курщину в августе 2024 года. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 95 военнопленных.

Удалось вернуть украинских военных, которые в начале 2022 года защищали "Азовсталь" в Мариуполе, украинских нацгвардейцев, пограничников и других. В Минобороны РФ добавили, что посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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В Украинском координационном штабе по лечению военнопленных рассказали, что многие украинские возвращенные военнопленные имели тяжелые заболевания и тяжелые ранения, а также потеряли вес из-за пыток и недоедания.

В Институте отмечают, что с 1 января по 6 августа 2024 года стороны осуществили только три обмена. Однако после начала спецоперации в Курской области по сегодняшний день Украина и РФ обменяли всего по 267 военнопленных каждая во время трех отдельных обменов.

Обмен пленными 18 октября

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Среди них нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений - всего 69 солдат, сержантов и 26 офицеров.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее говорил, что несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и успешное пополнение обменного фонда, в ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет.

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