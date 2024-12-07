Оккупанты надеялись на глубокий прорыв обороны ВСУ, пользуясь плохой погодой, отметил воин.

Российские войска возобновили штурмовые действия на одном из направлений в Курской области. Они применяли БТРы и баги. Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Пользуясь плохой погодой, надеялись на глубокий прорыв нашей обороны. Несмотря на все, наши пилоты очень эффективно работают и уничтожают п***ров. Конечно, под таким давлением продвижение есть, но они далеки от призрачной реальности, которую нарисовало себе их командование", - отметил боец.

По его словам, в отличие от большинства направлений, россияне стараются проводить эвакуацию.

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Также Бунятов высказался о потерях в рядах ВСУ:

"Очень хотелось бы предотвратить потери в рядах наших бойцов, однако они есть".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, командование Сил обороны тщательно готовилось к проведению операции в Курской области, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, в частности, генералы учитывали опыт предыдущих наступлений на фронте:

"Мы просчитывали различные варианты развития событий. Было у нас минимальное и максимальное задание. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции. Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа".

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