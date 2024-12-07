За двое суток перед наступательными действиями он объездил все подразделения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование Сил обороны тщательно готовилось к проведению операции в Курской области. В частности, генералы учитывали опыт предыдущих наступлений на фронте.

"Мы просчитывали различные варианты развития событий. Было у нас минимальное и максимальное задание. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году - ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа", - отметил генерал в документальном фильме о Курской операции, который транслировали в эфире телемарафона.

По словам Сырского, за двое суток перед наступательными действиями он объездил все подразделения, разъяснил цели и пожелал украинским защитникам успеха. Он добавил, что перед началом атаки мотивированность личного состава была очень высокой.

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Как рассказал главнокомандующий, россияне тщательно готовили свою территорию к обороне. Так, на Курщине была мощная оборонительная линия, включая минные поля различной конфигурации.

"И главное - на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения", - поделился Сырский.

Война в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов поделился, что украинские военные в Донецкой области близки к потере сразу пяти городов.

В то же время способность РФ превзойти Украину в артиллерийских обстрелах на фронте существенно снизилась и составляет лишь 1,5 российского снаряда на каждый украинский, выпущенный в ответ.

За продвижение по украинской территории этой осенью оккупационная армия платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр.

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