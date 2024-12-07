Российские войска продолжают наступление на востоке Украины.
Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, российская армия продвинулась возле нескольких населенных пунктов. В частности, речь идет о Новотроицком, Шевченко, Дальнем, а также Новооленовке. Кроме того, у россиян есть успехи возле города Торецк.
Напомним, накануне 6 декабря аналитики DeepState сообщали, что российские войска оккупировали Новопустинку, которая находится неподалеку Новотроицкого на Покровской направлении фронта. А на Кураховском направлении захватчики оккупировали населенные пункты Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку.
Как заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, сейчас в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.
По его словам, на их участке фронта сложно, "враг прессингует, применяет оружие, обходит с разных сторон, пытаясь выйти с нашей стороны на Константиновку через Торецк":
"А с другой стороны противник движется через Часов Яр также на Константиновку. Неподалеку от Покровска, где мы перекрываем нашими дронами определенные трассы, и фиксируем, что оккупанты там накапливают свои силы. То есть сейчас захватчик планирует максимально осуществлять атаки на Покровск. Бои продолжаются под пгт Шевченко, а это очень близко от Покровска. А дальше Курахово, где мы знаем, что там также сложная ситуация".