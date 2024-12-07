Накануне стало известно, что захватчики оккупировали четыре населенных пункта на Донбассе.

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины.

Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, российская армия продвинулась возле нескольких населенных пунктов. В частности, речь идет о Новотроицком, Шевченко, Дальнем, а также Новооленовке. Кроме того, у россиян есть успехи возле города Торецк.

Напомним, накануне 6 декабря аналитики DeepState сообщали, что российские войска оккупировали Новопустинку, которая находится неподалеку Новотроицкого на Покровской направлении фронта. А на Кураховском направлении захватчики оккупировали населенные пункты Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку.

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Как заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, сейчас в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

По его словам, на их участке фронта сложно, "враг прессингует, применяет оружие, обходит с разных сторон, пытаясь выйти с нашей стороны на Константиновку через Торецк":

"А с другой стороны противник движется через Часов Яр также на Константиновку. Неподалеку от Покровска, где мы перекрываем нашими дронами определенные трассы, и фиксируем, что оккупанты там накапливают свои силы. То есть сейчас захватчик планирует максимально осуществлять атаки на Покровск. Бои продолжаются под пгт Шевченко, а это очень близко от Покровска. А дальше Курахово, где мы знаем, что там также сложная ситуация".

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