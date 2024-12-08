Россияне наступали, понесли большие потери и теперь отступают, возвращая украинцам позиции первой линии обороны.

На территории Курской области РФ Вооруженным силам Украины вновь удается расширять подконтрольные территории - возвращаем утраченные позиции. Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV.

"Украинские войска начинают отвоевывать назад и занимать те позиции, с которых они были 2-4 недели назад отодвинуты... Они в процессе попыток вытеснить украинский контингент потеряли такое количество своего войска, что теперь не могут удержать территории. То есть они наступали-наступали, понесли большие потери, отступили. И мы сейчас снова заняли те позиции первой линии обороны, которые мы там имели", - отметил он.

Как подчеркнул Крамаров, российской армии, при всех ее преимуществах по возможности увеличения количества личного состава, не хватает гибкости, что и показывает Курщина.

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"Я всегда говорил, что для армии РФ решающим должно стать открытие в любой точке, это не обязательно линия соприкосновения с Украиной, второго фронта... И собственно, это мы увидели в Сирии, где россияне активно принимали участие. И вытеснить Украину с Курщины они не могут, несмотря на все те усилия, которые были ими сделаны", - прокомментировал эксперт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день, эффективных наступательных действий российская армия нигде, кроме как в Донецкой области, больше вести не может.

Война в Украине - операция на Курщине

По разным сообщениям, российский диктатор Владимир Путин дал команду любой ценой выбить Вооруженные силы Украины из Курской области до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил украинские бригады, которые ведут бои в Курской области России и сообщил главную задачу украинской операции в этом регионе.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что в военной иерархии не может быть приказа удерживать те или иные территории до определенной даты.

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