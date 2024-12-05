Есть участки, где вся посадка забита трупами врага.

Президент России Владимир Путин дал команду любой ценой выбить Вооруженные силы Украины из Курской области до 20 января. Об этом в эфире "Новости.Live" сказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов.

На вопрос о ситуации на Курском направлении, он отметил: "Мы слышали это от политологов, мы это понимаем сами и об этом говорил президент, что Путин дал команду своим любой ценой до 20 января нас с Курщины выбить. И они над этим... работают очень активно. Но мы держим позиции".

По словам Сазонова, штурмы позиций ВСУ продолжаются почти постоянно.

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"Здесь есть такие участки, где на самом деле вся посадка просто забита трупами врага. И по ней пробивается постоянно новая и новая волна, небольшие группы. Но их останавливают", - сказал он.

Военнослужащий рассказал, что враг пытается штурмовать, в том числе и на багги. Впрочем, из 11 автомобилей, которые двигались в сторону украинских позиций, шесть были ликвидированы сразу, а еще пять ночью выбирались к своим.

Сазонов отметил, что на Курщину перебрасываются отдельные подразделения даже с такого важного для врага направления как Покровское. Также войска перебрасывались с Торецкого и Запорожского направлений.

По его словам, у врага не хватает ресурсов и сил работать везде. Поэтому пока на Курщину оттягивается "максимум их сил", то украинские военнослужащие из других бригад "не теряют время" на других направлениях.

Сазонов также отметил, что на Курщине у врага тактика такая же, как и в Донецкой области: они "сносят Курщину вдребезги". "Здесь такой лунный пейзаж уже понемногу", - сказал он.

Курская область - последние новости

Ранее в репортаже CNN отмечалось, что украинские силы борются за удерживание Курской области России, отбивая непрерывные атаки россиян. Боевые действия на этом участке фронта достигают пиковой интенсивности.

Кроме того, россияне усилили штурмы. Украинские военные сталкиваются с российскими десантниками, чеченцами и африканскими наемниками.

Ранее журналисты BBC сообщили, что пообщались с несколькими военными, которые участвуют в Курской операции. В частности военные сообщили, что им приказали удерживать территорию РФ до прихода к власти Дональда Трампа, чтобы потом обменять ее "на что-то".

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