Российское Z-сообщество жалуется на украинский РЭБ, который прикрывает наступление ВСУ на Курщине.

В новом наступлении ВСУ на Курском направлении украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) показали себя чрезвычайно эффективными. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на публикации российских "военкоров" и военных блогеров.

Телеграмм-канал "Операция Z", который собрал сообщения российских военных корреспондентов, писал, что для прорыва ВСУ "накрыли местность мощными средствами радиоэлектронной борьбы, что затруднило работу наших БПЛА".

"Нельзя сказать, что на этом направлении их не ждали, но им удалось ОЧЕНЬ эффективно применить средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении канала Razvedos Advanced Gear & Equipment.

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Военный блогер Роман Алехин утверждал, что из-за украинского РЭБ большинство российских беспилотников оказались неэффективными, хотя некоторые частоты оказались доступными для использования.

"Район накрыт каким-то мощным РЭБом, вообще ничего не летает", - написал военный блогер Сергей Колясников.

Как отмечает Business Insider, радиоэлектронная война все чаще становится ключевым фактором на поле боя. Одним из последних последствий этого стало распространение дронов на оптоволоконном кабеле, которые теперь используют обе стороны. Поскольку сигнал между дроном и оператором осуществляется через кабель, а не через радиоволны, такие дроны устойчивы к воздействию систем РЭБ.

"Если они станут массовыми, они могут стать еще одним вызовом для военных, которые уже тратят значительные средства на подготовку к угрозе беспилотников", - пишет Business Insider, указывая на новейшие американские разработки в области РЭБ.

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, в течение декабря Силы обороны Украины с помощью дронов поразили более 54 тысяч вражеских целей. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, вместе с тем противник увеличил долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, что создает угрозу для украинской боевой техники.

Также мы рассказывали, что в Украине в этом году должны произвести 30 тысяч дальнобойных БПЛА и 3 тысячи ракет. Это не считая FPV-дронов малого радиуса действия.

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