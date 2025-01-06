Он рассказал о результатах операции на территории РФ.

С начала украинской операции на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч солдат.

Об этом по итогам заседания Ставки сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что сегодня ровно пять месяцев с начала действий Сил обороны на территории Курской области. Сейчас украинские бойцы сохраняют там буферную зону, активно уничтожая военный потенциал страны-агрессора:

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат - только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно".

Президент отметил, что оккупанты перебросили на территорию области свои сильные подразделения, а также задействовали там солдат из КНДР. Благодаря операции они не могут направить эти силы против Сум и на Донетчину, Харьковщину или Запорожье.

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"Я благодарю всех наших воинов, которые возвращают войну домой, в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украине", - добавил Зеленский.

Потери России в войне

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в 2024 году потери российской армии составили более 430 тысяч солдат.

По их данным, общие потери оккупационных войск Российской Федерации уже превысили 798 тысяч человек.

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