"Эта катастрофа быстро стала еще одним эпизодом информационной войны", пишет издание.

Загадочное падение российского самолета Ил-76 24 января в Белгородской области недалеко от границы с Украиной вызывает больше вопросов, чем ответов, констатирует CNN.

"Эта катастрофа быстро стала еще одним эпизодом информационной войны", - пишет издание.

Указывается, что действительно большой российский военный самолет Ил-76 без средств противоракетной обороны, приближающийся к Белгороду, который сам по себе является частой мишенью украинских беспилотников, был бы заманчивой и ценной целью для Украины.

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В связи с этим данный полет был бы сопряжен со значительным риском, если РФ врет о том, что предупреждала Украину о перевозке военнопленных.

В целом же российские самолеты Ил-76 остаются далеко за пределами досягаемости украинских ракет. И, если подтвердится версия о его сбитии, это может стать первым таким случаем с начала полномасштабного российского вторжения.

"Но если появятся доказательства, подтверждающие версию событий, предложенную Министерством обороны России и другими лицами в Москве, то, что было бы удачным ходом для украинской ПВО, может стать ужасающей ошибкой", - говорится в публикации.

В Росии упал самолет Ил-76 - что сообщалось

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. В Минбороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные, и обвинили в случившемся Украину.

В Министерстве обороны Украины, реагируя на сообщения о крушении Ил-76 в России, не подтвердили что причиной стала атака Сил обороны.

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