Оккупанты потеряли очень много единиц техники на начальных этапах штурмов и теперь ее экономят.

Российские захватчики проводят преимущественно "мясные штурмы" возле Крынок на Херсонщине, бронетехнику почти не применяют. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного марафона.

По ее словам, российские оккупанты не прекращают обстрелов и продолжают террор против мирного населения Правобережья Херсонщины, а также держат огневой контроль над акваторией Днепро-Бугского лимана и выпускают время от времени артиллерийские снаряды, чтобы не возобновилось судоходство.

"И продолжают террор наших позиций на левом берегу, в частности там, где плацдарм, и закрепление наших подразделений не дают ему покоя. Хотя бы 2-3 штурма за сутки они наскребают", - сказала Гуменюк.

При этом, Силам обороны Украины удается удерживать позиции на левом марте Днепра в Херсонской области.

"Враг продолжает нас испытывать на прочность. Два штурма за минувшие сутки мы насчитали и это продолжение так называемых мясных штурмов, поскольку бронетехнику враг так и продолжает экономить и пока не применяет", - подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты потеряли очень много единиц техники на начальных этапах штурмов, когда "начинали бравурно, гадая, что они очень быстро выбьют нас с этих позиций". Впрочем, захватчики увидели, что Силы обороны Украины ведут мощную контрабатарейную борьбу и остановили применение бронетехники.

"Очень редко мы сейчас фиксируем, когда за штурмовыми группами идет хоть какая-то бронетехника. Вместо этого мы продолжаем их уничтожать. Контрбатарейные средства достаточно метко работают при том, что нам сложно работать на левом берегу, потому что враг скрывается за мирным населением", - сказала она.

За минувшие сутки Сил обороны Украины удалось поразить три вражеских миномета, уничтожить более 40 оккупантов и 3 полевых пункта поставки боеприпасов и 2 укрытия (один из них был снаряжен средствами РЭБ).

Также враг использует достаточно много дронов - за сутки применяется до полсотни дронов типа FPV на этом направлении.

"Не все долетают до середины Днепра, по классике, как говорится. Но, все же, понимание есть, что это существенный акцент боевой работы", - сказала Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2023 года в Вооруженных силах Украины впервые подтвердили, что украинские воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.

В начале января немецкий аналитик Bild Юлиан Репке сообщал, что плацдарм в крынках на левом берегу Херсонской области стал одной из самых больших ловушек для российских оккупантов от ВСУ за всю войну.

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