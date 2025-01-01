Все удары по Крыму происходят не просто так - эксперт объяснил, в чем заключается их задача.

Предыдущие удары по Крымскому мосту, Керченской паромной переправе были для российских оккупантов не болезненными, а даже сокрушительными, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук. По его словам, сейчас практически никто не говорит о военной перспективе освобождения Крыма, но ВСУ проводят "формирующую операцию" на Крымском полуострове.

И сейчас украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы и ослабить врага на южном направлении, и начать освобождение Крыма при подготовительных условиях.

"То есть, из-за огневого воздействия, которое осуществляют ВСУ по Крыму, он стал для врага "чемоданом без ручки", - добавил Лакийчук в эфире "Еспресо".

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Эксперт подчеркивает, что ВСУ работают над уничтожением логистических путей оккупанта. И теперь Крым для российских военных стал болевой точкой, ведь раньше они считали захват этого полуострова "преимуществом".

"Крым - это два входа на севере: Чонгар и Перекоп, и один вход на востоке - Керченский пролив, который является мощной артерией, которую перерезать значительно проще", - отметил Лакийчук.

Другие новости, касающиеся Крыма

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ провели множество атак по Крыму в 2024 году. Наиболее знаковыми являются уничтожения средств ПРО и ПВО "в огромных количествах". "Мы видим, что оно влияет на ситуацию. Ведь юг Украины для врага очень важен - Запорожское направление прежде всего", - отметил эксперт.

Кроме того, из-за ударов Украины Россия начала строить защитные сооружения на авиабазе "Бельбек", в частности. Речь идет о 10 железобетонных укрытиях на разных стадиях строительства.

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