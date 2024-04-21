19 апреля россияне поднимали в небо вертолеты в оккупированном Мариуполе, в городе весь день проводилось патрулирование, отметил Андрющенко.

Российские оккупационные войска перебрасывают танки на север Донецкой области. Об этом рассказал советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Как он отметил в эфире "24 канала", продолжалась большая переброска танков через Никольский район. Частично российская техника проходила через Мариуполь.

"То, чего мы боялись больше всего. Сейчас притянули 8 лафетов с танками, с техникой обслуживания. Едут тягачи, на них едут танки, а за ними идут грузовики, на которых везут и гусеницы, и две части двигателей. Это означает, что куда-то танковое подразделение полностью уехало. Частично с новыми отметками", – подчеркнул он.

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Также через оккупированный Мариуполь поехали большие КамАЗы с боекомплектами – все направлялись на север Донецкой области.

Отмечается, что 19 апреля россияне поднимали в небо вертолеты в оккупированном Мариуполе. Весь день там велось патрулирование. Возможно, оккупанты что-то перегружали в городе.

"Но действительно целый день было патрулирование. Это странно. Сначала они пошли на север, на Донецк, объявили ракетную опасность. Наши люди видели, как они развернулись над районом. По времени это сходится. Фактически над городом кружили, а потом снова пошли на Ростов-на-Дону. В городе их не осталось", – констатировал Андрющенко.

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Над временно оккупированным Крымом был уничтожен российский вертолет Ка-27. Вместе с бортом "отминусованы" четыре члена экипажа. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Кроме того, недавно во временно оккупированном Луганске был поражен штаб российских захватчиков. ВСУ "задвухсотили" российского захватчика – командира 59-й гвардейской бригады связи полковника Кропотова Павла.

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