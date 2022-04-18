Родители моряков не знают, где их сыновья, попытки узнать правду успехом не увенчались.

Появились новые семьи россиян, которые заявили об "исчезновении" моряков-срочников с крейсера "Москва". Власти РФ умалчивают о количестве жертв и пострадавших, а также ничего не сообщают родителям срочников.

Сразу три семьи срочников связались с жителем Ялты Дмитрием Шкребцом, который ранее заявил о "пропавшем без вести" сыне-моряке. Об этом сообщается в Telegram-канале "ЧТД".

Так, ранее Шкребец, активно поддерживающий российскую агрессию в Украине, внезапно возмутился тем, что его сын "пропал без вести" после крушения крейсера "Москва". После этого ему написали родственники троих срочников, которые также были на корабле и не выходят на связь.

Семьи пропавших моряков уже подали заявления в военкомат и требуют, чтобы власти РФ наконец рассказали правду и объяснили, что случилось со срочниками. На своей странице в социальной сети "Вконтакте" Шкребец писал, что своих сыновей не могут найти семьи из оккупированного Крыма, а также из Петербурга.

Также стало известно, что родственники еще одного срочника с крейсера "Москва", который до службы жил в Свердловской области, рассказали о его "исчезновении". Мать 20-летнего Никиты Сыромясова рассказала каналу "Можем объяснить", что она уже несколько дней не может получить информацию о своем сыне.

"Новостей никаких нет. Объехали два госпиталя, в списках нет, власти молчат! Не хотят ничего говорить. Мы звонили в часть, подробной информации не дают. Мы просто не знаем что нам делать, куда еще стучать!", - пожаловалась россиянка.

Также она рассказала, что у ее сына во время службы забрали мобильный телефон. Женщина в последний раз говорила со срочником еще в марте. Тогда моряк говорил, что вместе с ним на крейсере находятся более 500 человек, всем им запретили говорить, куда они направляются.

Крушение крейсера "Москва": РФ скрывает реальные потери

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке. После этого в России заблокировали мультик про субмарину "Нептун" и фашистский эсминец Z, а крымчане перестают верить в то, что им говорят по ТВ и в РосСМИ.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдатов-срочников, которые служил на крейсере "Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых. Однако РФ умалчивает правду и ничего не сообщает о количестве жертв и пострадавших.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.