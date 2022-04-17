Информация об уничтожении Украиной флагмана Черноморского флота РФ повлекла катастрофические последствия для путинского режима.

Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Из-за этого у местных зарождается недоверие к информации российских СМИ.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 17 апреля относительно российского вторжения.

По информации украинских военных, на оккупированном Россией Крымском полуострове у людей постепенно исчезают иллюзии относительно государства-агрессора. Особенно после того, как их флагман Черноморского флота пошел ко дну.

"Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации", – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что на территории оккупированной части Донбасса местные перестают верить в миф о том, что Россия их освободит. Этому способствует то, что государство-агрессор продолжает принудительно мобилизовывать местных, в том числе и 17-летних ребят.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в крейсер "Москва" попали украинские ракеты "Нептун" и на борту произошел пожар. Позже корабль затонул, его капитан Антон Куприн погиб.

Несмотря на утверждения России, будто бы на "Москве" вспыхнул пожар, в результате которого и произошел взрыв боеприпасов и, в конечном итоге, крейсер пошел ко дну, США все же позже подтвердили, что именно украинские ракеты ударили по российскому судну.

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