Российская армия активизировала свои усилия, имеет ли успех, уточнили наши военные.

Оккупанты продолжают активные штурмовые действия в отношении Часового Яра и Красногоровки Донецкой области. Бои за город Часов Яр продолжаются круглосуточно.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам:

"Относительно Часового Яра, у врага произошло определенное обострение. Там продолжаются вражеские активные штурмовые действия. Ситуация на утро не изменилась. Активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Враг никаких территориальных успехов за последние дни не имел. Российская армия активизировала свои усилия, но успехов также нет. Враг активно применяет дроны и артиллерию по окрестностям Часового Яра и по самому городу". Видео дня

По словам Волошина, только за минувшие сутки там было зафиксировано 133 минометных и артиллерийских обстрела.

Также спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" рассказал, какова сейчас ситуация в Красногоровке, куда недавно смогли прорваться россияне, но ВСУ их заблокировали.

"Там враг также не прекращает попыток штурмовать позиции наших защитников. Относительно Красногоровки, там за сутки произошло около 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций наших защитников. Враг провел 10 штурмовых действий, осуществи три авиаудара в окрестностях Красногоровки и три удара дронами. Противник не оставляет попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами... Наши защитники полностью сдерживают продвижение врага вглубь города. Ситуация в городе и на окраинах - полностью под контролем подразделений ВСУ", - заявил Волошин.

Кроме того, он добавил, что несмотря на сложную ситуацию на этих направлениях проводится ротация бойцов для отдыха и восстанавливаются бригады.

Бои за Красногоровку - о чем ранее говорил Волошин

На днях Волошин рассказал, что подразделения Сил обороны заблокировали военных российской армии, прорвавшихся в Красногоровку. Он утверждал, в город зашли малые штурмовые группы армии России, следом они окопались на территории огнеупорного завода.

Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - сказал военный. Он добавил, что сейчас вражеские группы отрезаны от поставки боекомплекта.

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