Этот участок находится под огневым контролем украинских защитников, говорит аналитик.

Российские захватнические силы могут попытаться закрепиться на правом берегу Днепра, чтобы добиться медийного эффекта.

Такое мнение высказал соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый в эфире "Киев24". По его словам, украинские военные вышли из поселка Крынки уже давно - еще 17 июня оккупанты уничтожили последний блиндаж, однако там уже никого не было.

"Сказать, что там прям очень критическая ситуация... Они лезут, они пытаются пролазить. Конечно, что будет ответ с их стороны. Возможно, что они попытаются закрепиться теперь на правом берегу", - предположил аналитик. Видео дня

Погорелый считает, что такие попытки серьезно не угрожают Силам обороны, поскольку они держат этот участок под огневым контролем. "Это может быть более информационная составляющая... Крынок как населенного пункта не существует. Физически он остался только на карте", - добавил он.

Выход из Крынок

Напомним, 16 июля ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинские силы были вынуждены отступить из населенного пункта, чтобы сохранить жизни военных.

По данным "Слідство.Інфо", с начала октября по конец июня в Крынках пропали без вести 788 украинских защитников.

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