Операция по установлению плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу была кровавой и неоправданной.

Украинские войска потеряли трудно завоеванные позиции на восточном берегу Днепра, вблизи южного города Херсон, после месяцев кровопролитных боев за удержание куска земли, которые некоторые украинские солдаты и военные аналитики назвали бесполезной операцией. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что украинские военные рассказали, что бои продолжаются на восточном берегу, но большинство основных позиций в селе Крынки, где закрепились украинские войска, "были уничтожены интенсивным, комбинированным и длительным огнем противника". Это заявление появилось после того, как несколько украинских СМИ сообщили, что украинские войска отошли из села, которое сейчас лежит в руинах.

"Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была противоречивой с самого начала. Начатая прошлой осенью, она рассматривалась как попытка открыть новый фронт на юге, который нарушит логистику Москвы и свяжет ее войска в этом районе. Но военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвимой с точки зрения логистики и вряд ли приведет к быстрому прорыву", - говорится в материале. Видео дня

Авторы указывают, что украинские достижения ограничивались небольшими участками земли у реки, из которых наиболее заметными были Крынки.

"С военной точки зрения, мне трудно найти какие-то основания для этой операции. Какими бы ни были первоначальные цели операции, они, скорее всего, не были достигнуты", - сказал Эмиль Кастехелми, военный аналитик финской группы Black Bird Group.

В то же время Александр Коваленко, украинский военный аналитик, заявил, что Россия сосредоточила десятки тысяч военных в этом районе для отражения украинских атак.

"Представим, что этот ресурс от 30 000 до 40 000 солдат появился в Белгородской области, дополняя северные группировки войск. Смогли бы россияне тогда полностью захватить Волчанск и Липцы? Да", - сказал эксперт.

Ситуация на Южном фронте

Аналитики проекта рассказали о перспективе операции на островах Днепра возле Крынок. По мнению экспертов, концентрация живой силы противника на левом берегу очень велика.

Как считают аналитики, со временем оккупанты займут большинство островов, или ту часть, которая меньше простреливается, при этом данные бои с точки зрения рядового бойца не сильно легче таких же в Крынках.

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