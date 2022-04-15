Накануне потерю "Москвы" признало даже Минобороны РФ.

Затопленный крейсер "Москва" обеспечивал прикрытие с воздуха для всей Херсонской группировки оккупационных войск.

Об этом в интервью Марку Фейгину сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Корабль также должен обеспечивать прикрытие высадки десанта в Одесской и Херсонской областях.

"Крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования, поэтому "зонтик" он давал прекрасный", - отметил он.

Для Украины потеря РФ крейсера хороший знак – это облегчит положение украинской авиации на Южном направлении, считает советник главы ОП.

Крейсер "Москва" затонул: детали

По информации украинского командования, крейсер "Москва" был подбит двумя ракетами "Нептун" в Черном море недалеко от Одессы.

В результате попадания на судне произошел пожар.

Минобороны РФ сначала отрицало уничтожение корабля, однако признавало нанесенный вред. Пентагон, в свою очередь, пока не установил обстоятельства возгорания на "Москве", хотя подтвердил по меньшей мере один взрыв на крейсере.

Эксперты считают, что на судне могли содержаться ракетные боеголовки.

По данным США, поврежденный корабль двигался в сторону Севастополя на ремонт.

Накануне вечером Россия официально признала потерю крейсера - в Минобороны РФ заявили, что он затонул во время буксировки в Черном море. "При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - сказано в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.